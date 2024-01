In Kabelsketal in Sachsen-Anhalt stellt die Firma Kleusberg jährlich etwa 3.000 bis zu 20 Meter lange und vier Meter breite Module her. Die Planung erfolgt mit Hilfe moderner Software. Jedes Detail und jeder Arbeitsschritt sind in den digitalen Plänen hinterlegt.

So kann beispielsweise ein Badezimmerbauteil mitsamt Anschlüssen im Werk vorgefertigt werden. Entscheidungen wie zur Verlegung von Elektrik und Wasseranschlüssen werden bereits im Vorfeld umgesetzt. "Das ist alles vordefiniert, alle Durchbrüche sind vorbereitet und exakt so wird auch gebaut", so Konstruktionsleiter Ralf Baron.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mängel und deren aufwendige Behebung auf der Baustelle werden dadurch reduziert. Verschiedene Wohnraum-Module können dann zusammengesetzt werden. So könne "schlüsselfertig" ausgeliefert werden, sagt Vertriebsingenieur Marcel Neuber: "Nur dass wir, wenn wir die Module zusammenstellen, noch die Kabel und Leitungen miteinander verbinden müssen." Auch das neue Gebäude der Agentur für Arbeit in Zwickau stammt aus dem Werk in Sachsen-Anhalt. Vor Ort wurde es aus 230 einzelnen Modulen zusammengebaut.