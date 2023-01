Mitteldeutsche Empfänger bekommen im Schnitt relativ viel

Insgesamt flossen zwischen 2014 und 2021 rund 53,2 Milliarden Euro von der EU nach Deutschland. Nach absoluten Zahlen lagen die drei mitteldeutschen Länder im Mittelfeld der Bundesländer. Betrachtet man die durchschnittliche Fördersumme für Empfänger, landet Sachsen-Anhalt an zweiter Stelle (gut 22.000 Euro), Sachsen an vierter (gut 21.000 Euro) und Thüringen an sechster Stelle (knapp 15.000 Euro). Schlusslicht ist übrigens Bayern, wo im Schnitt nur gut zweieinhalb Tausend Euro gezahlt werden.

Historisch lässt sich das vorwiegend mit der Agrarstruktur erklären, da in der Nachwendezeit viele Betriebsleiterinnen und -leiter entschieden, die DDR-LPG einfach in moderne Agrargenossenschaften umzuwandeln. Deshalb ist die Agrarstruktur in Mittel- und Ostdeutschland auch heute noch sehr groß und die Betriebe sind im Schnitt viel größer als in den Alten Bundesländern. Und da die Direktzahlungen vorwiegend an die Fläche gebunden sind, dürfte das ein wichtiger Faktor für die höheren Summen in Mitteldeutschland sein.