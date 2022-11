In mehreren Städten in Sachsen-Anhalt haben am Freitag Landwirte für bessere Pachtbedingungen von Ackerflächen demonstriert. Unter anderem gab es in Magdeburg, Halle, Merseburg und Naumburg vereinzelte Aktionen. "Viele von uns können sich diese Preise nicht mehr leisten", erklärte Ökolandwirt Jürgen Hayessen aus Halle im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.