Untermalt mit dramatischer Musik teilte der Creator in seinem Video namens "AfD fordert Rücktritt von Björn Höcke" Ausschnitte aus verschiedenen Medienberichten über einen Streit innerhalb der AfD. Reißerische Überschriften wie "Sie wollen ihn aus der Partei werfen!" oder "Ausschluss gefordert" wurden prominent platziert. Allerdings erfährt man nur am Rande, dass es sich um einen Streit unter einigen wenigen Politikern der AfD in einem einzelnen Landkreis in Thüringen handelt.

