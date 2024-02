Die Strategie der AfD gehe vor allem deshalb auf, weil andere Parteien ihnen das Feld überlassen würden, meint Martin Fuchs: "Pauschal – würde ich sagen – ist das: Champions League, AfD, versus Kreisliga, die anderen Parteien. Wenn man sich anschaut, wer die zehn erfolgreichsten Politiker in Deutschland auf TikTok sind, dann sind sechs davon in der AfD." Die anderen Parteien schafften es nicht, Menschen mit ihrer Art der Ansprache und der Aufbereitung von Themen so gut zu erreichen wie die AfD.

Seine Partei hat lange gezögert, Inhalte auf der chinesischen Plattform zu teilen: "Wir haben natürlich extremste Datenschutzbedenken und wir geben im Moment auch kein Geld für TikTok aus. Man kann den Algorithmus natürlich beeinflussen, indem man Pakete bucht. Wir gehen auch davon aus, dass die AfD das tut, aber bei uns ist das nicht so. Wir sind noch nicht so lange dabei, haben aber festgestellt, dass wir mit gutem Content auch schnell zu mehr Followerschaft kommen können."

Weil der Algorithmus von TikTok radikale Positionen besonders fördere, fehle Raum für politische Zwischentöne, erklärt Tobias Rothmund von der Universität Jena. Er sieht in der aktuellen Entwicklung aber auch Vorteile: "Wenn man positive Effekte sehen will, dann kann man sagen, da werden Personen angesprochen und für politische Themen auch interessiert, die grundsätzlich eigentlich eher wenig Interesse an Politik haben". Auf der anderen Seite sei es sehr leicht, durch Agitation Konflikte zu schüren. "Im Prinzip stellt sich die Frage, inwiefern uns das als Gesellschaft wirklich weiterbringt", so Rothmund.