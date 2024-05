Die AfD-Liste war im Oktober bei einer Parteiversammlung in Zeigerheim (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) gewählt worden. Nach Ansicht der Landespartei war diese Liste aber zu kurz für die zu erwartenden Mandate. Die AfD warf neun Mitgliedern des Kreisverbands daraufhin parteischädigendes Verhalten vor.

Der parteiinterne Streit hatte vor der Wahl das Landgericht Gera dreimal beschäftigt. Karlheinz Frosch wurde später von der AfD-Spitze per Brief untersagt, den Namen der Partei, ihr Kürzel und ihre Logos im Wahlkampf zu nutzen. Sollte er es dennoch tun, müsse er mit einer Klage rechnen. Gegen Frosch und acht weitere AfD-Mitglieder aus dem Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt hat die Thüringer AfD-Führung ein Parteiausschlussverfahren angestrengt. Ob Mitstreiter von Frosch ebenfalls aus der Partei austreten wollen, konnte sein Mitarbeiter am Montag nicht sagen.