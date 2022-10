Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag mit der mündlichen Verhandlung über die Finanzierung der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung begonnen. Die Stiftung wird, anders als andere politische Stiftungen, nicht staatlich bezuschusst. Die Afd sieht sich dadurch in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt und hat vor dem Karlsruher Gericht geklagt. Die Partei ist der Ansicht, dass der Stiftung wegen ihrer breiten Vertretung in den Landtagen schon seit 2018 Fördergelder zustehen. Zwei Eilanträge auf Auszahlung hatte das Verfassungsgericht 2020 und 2022 zurückgewiesen.