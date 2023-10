AfD-Chef Tino Chrupalla geht davon aus, dass auf ihn am Rande der Wahlveranstaltung in Ingolstadt vor einer Woche ein Anschlag verübt wurde. "Insgesamt ist dieser Angriff auf mich als Anschlag zu werten", sagte er am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Berlin. Vergangene Woche kam Chrupalla während der Wahlveranstaltung ins Krankenhaus. Die AfD sprach sofort von einem "tätlichen Vorfall". Ermittler bestätigten das nicht.