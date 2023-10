Auch AfD-Co-Chefin Alice Weidel hatte am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, auf einen geplanten öffentlichen Auftritt im bayerisch-thüringischen Grenzort Mödlareuth verzichtet. Ein Sprecher der AfD hatte gesagt, es habe am am 23. September einen "sicherheitsrelevanten Vorfall" gegeben.



Vom Bundeskriminalamt hieß es am Donnerstag allerdings: Die Absage der Teilnahme "geschah nicht auf Veranlassung oder Empfehlung des BKA". Einem Bericht des "Spiegel" zufolge wurde Weidel am Dienstagnachmittag auf Mallorca in einer Ortschaft an der Ostküste gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin in einem Strandrestaurant gesehen. Weidels Büro bestätigte demnach ihren Aufenthalt auf der spanischen Ferieninsel. Weidel soll schon am Sonntag nach Mallorca gereist sein – also zwei Tage vor dem geplanten Auftritt in Mödlareuth.



Recherchen von T-Online haben ergeben, dass sich Weidel, ihre Lebensgefährtin und die Kinder in der Zeit nach dem "sicherheitsrelevanten Vorfall" am 23. September bis zum Abflug nach Mallorca weitestgehend normal verhalten haben. Weidel sei zur Sitzungswoche nach Berlin gereist, ihre Lebensgefährtin und die Kinder hätten sich in der gemeinsamen Wohnung in der Schweiz aufgehalten. Nach Informationen von T-Online besuchten die beiden Kinder in der Woche ihre Bildungseinrichtungen auch ohne Polizeibegleitung. Am Wochenende haben in dem Schweizer Kanton, in dem Weidel mit ihrer Familie lebt, die Herbstferien begonnen.