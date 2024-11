Rein rechtlich geht die Legislaturperiode weiter. Einen festen Plan für diesen Fall hat wohl keine Partei. Und der politischen Debatte in diesem Szenario möchten wir jetzt auch nicht vorgreifen. Fest steht: Die Auflösung des Bundestags geht eben nur über diese Vertrauensfrage. Deshalb läge der Ball dann wieder bei Olaf Scholz, so erklärt das Politikwissenschaftler Oliver Lemke. "Die Vertrauensfrage ist ein persönliches Recht – wenn man so sagen darf – des Kanzlers. Er kann sie mit einer Sachfrage verbinden. Er kann auch einfach eine Prüfung, ob die Mehrheit immer noch intakt ist, nutzen. Er kann sie stellen, wann immer und wie immer er das möchte." Und so könnte eben in diesem Szenario Olaf Scholz auch ein zweites Mal die Vertrauensfrage stellen, um das Ergebnis – kleine Anspielung auf Thüringen damals – der ersten Vertrauensfrage rückgängig zu machen.