In Dresden können ambulante Dienste für 85 Euro jährlich eine Ausnahmegenehmigung beantragen, mit der sie auf Bewohnerparkplätzen stehen dürfen. In Chemnitz schließt die Genehmigung auch das Parken ohne Parkschein auf kostenpflichtigen Parkplätzen ein.

In Leipzig gibt es auf Antrag seit vergangenem Oktober für 250 Euro ein sogenanntes Handwerkerheft. Ein Heft enthalte 50 Ausnahmegenehmigungen, erklärt Pflegerin Kokot-Hafner. Mit einer Genehmigung könne innerhalb des Stadtgebietes an einem Kalendertag an vier Einsatzorten im eingeschränkten Haltverbot oder an Parkscheinautomaten ohne Bezahlung mit einer Parkscheibe bis maximal zwei Stunden geparkt werden.