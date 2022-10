In Sachsen-Anhalt sind Pflegeheimplätze im Ländervergleich am günstigsten. Laut einer Analyse der Ersatzkassen kostete die Zuzahlung für einen Platz durchschnittlich 1.700 Euro im Monat. In Baden-Württemberg waren die Plätze mit 2.619 Euro im Monat am teuersten.