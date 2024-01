"Es ist erkannt worden, dass jetzt - leider viel zu spät - in einen Dialog eingetreten wird, den wir schon lange, lange erwartet haben", sagte Brandenburgs Landesbauernpräsident Henrik Wendorff nach einem Treffen mit Scholz in Cottbus. Scholz habe ihm gesagt, er werde mit Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) sprechen. Inhaltliche Zugeständnisse hat Scholz dem Bauernpräsidenten zufolge aber nicht gemacht. Wendorff betonte, das reiche nicht. Mit dem Angebot eines Dialogs werde man die Landwirte nicht von heute auf morgen von den Straßen bekommen.

Unterdessen gehen die bundesweiten Proteste unvermindert weiter. Die seit Anfang der Woche andauernden Bauernproteste sollen ihren Höhepunkt in einer Demonstration in Berlin am kommenden Montag finden. An diesem Tag wollen die Fraktionschefs der Ampel-Parteien nun das Gespräch mit den Bauern suchen. Ein entsprechendes Schreiben verschickten die Fraktionschefs Rolf Mützenich (SPD), Britta Haßelmann (Grüne) und Christian Dürr (FDP) bereits am Mittwochnachmittag an acht Verbände.