Bei einem Unfall mit einem Kremser-Anhänger sind zum Männertag bei Deuna im Eichsfeld 14 Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, waren am Donnerstagnachmittag zwei Rettungshubschrauber, mehrere Notärzte und Rettungswagen sowie ein Kriseninterventionsteam im Einsatz. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Thüringen und Hessen gebracht.