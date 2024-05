Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

CDU-Beschluss zur Wehrpflicht Vor allem junge Menschen lehnen Wiedereinführung der Wehrpflicht ab

08. Mai 2024, 05:00 Uhr

Der CDU-Parteitag in Berlin hat am Dienstag für eine schrittweise Rückkehr zur Wehrpflicht gestimmt. Damit hat die Debatte um die Wiedereinführung neuen Zündstoff bekommen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist dieses Thema wieder stärker in den Fokus gerückt. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will bis zum Sommer darüber entscheiden. Vor allem junge Leute lehnen eine Rückkehr zur Wehrpflicht ab.