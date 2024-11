Anfang des Jahres forderte der GKV wegen anhaltender Finanzengpässe eine grundlegende Überarbeitung der sozialen Pflegeversicherung. Vizevorstand Gernot Kiefer zufolge müsse das System jetzt reformiert werden, wenn die Pflegeversicherung auch in den Jahren 2025 bis 2040 funktionieren solle.

Auch der Fuldaer Gesundheitsökonom Stefan Greß hält eine Reform der Pflegeversicherung für unausweichlich. Greß sagte MDR AKTUELL, das System sei in einem besorgniserregenden Zustand. In der stationären Pflege müssten die Patienten immer höhere Eigenanteile zahlen oder zur Sozialhilfe gehen, Bedürftige in der ambulanten Pflege bekämen immer weniger Leistungen.