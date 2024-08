Demonstration in Magdeburg Pflegedienstleister fordern bessere Vergütung von den Krankenkassen

Hauptinhalt

14. August 2024, 18:47 Uhr

Rund 150 Mitarbeiter aus der ambulanten Pflege haben am Mittwoch vor dem Landtag in Magdeburg demonstriert. Sie forderten von den Krankenkassen eine bessere Vergütung für Pflegedienstleistungen. Doch die Verhandlungen darüber sind in einer Sackgasse. Sozialministerin Grimm-Benne (SPD) kündigte an, zwischen Krankenkassen und Pflegedienstleistern vermitteln zu wollen.