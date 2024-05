Die Idee dahinter ist, dass die Krankenhäuser in Deutschland effizienter und dadurch günstiger werden. Gleichzeitig soll die Behandlungsqualität besser und eine flächendeckende medizinische Versorgung erreicht werden.

Ab Oktober sollen die Kliniken dafür in 65 Leistungsgruppen eingeteilt werden und künftig nicht mehr alle jede Art von Behandlung anbieten. Größere Krankenhäuser könnten sich dadurch zunehmend spezialisieren, während kleinere vor allem die Grundversorgung in der Region abdecken sollen.

Noch in diesem Jahr bekommen die Länder laut Lauterbach ein neues Instrument für die Krankenhausplanung zur Folgenabschätzung. So können die Auswirkungen bewertet werden, wenn an bestimmten Kliniken einzelne Leistungsangebote gestrichen werden.