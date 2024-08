Die niedergelassenen Ärzte beklagen zunehmende Gewalt von Patienten. Der Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", aggressives Verhalten, verbale Bedrohungen bis hin zu Tätlichkeiten seien ein wachsendes Problem in den Arztpraxen. "Nicht nur in Notaufnahmen, auch bei den Niedergelassenen eskaliert die Lage immer öfter."

Gassen beklagte, dass ein solches "asoziales Verhalten" bislang null Konsequenzen habe. Die Politik habe das Problem noch nicht ausreichend auf dem Schirm. Der KBV-Chef forderte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) auf, sein Gesetz zum besseren Schutz von Einsatzkräften auf die Arztpraxen auszuweiten. Es sei überfällig, das Strafgesetz an der Stelle zu verschärfen. Es brauche in solchen Fällen deutliche und schnelle Strafen, sonst komme die Botschaft bei einigen Menschen nicht an.