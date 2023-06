Schweinsburg erklärte, es könne nicht sein, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser "allen Flüchtlingen noch den deutschen Pass unter den Weihnachtsbaum" lege. Sie habe dabei "überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, was wir hier vor Ort wirklich leisten müssen". Als Beispiele nannte die Landrätin soziale Integration und Wohnraumbeschaffung. "Wir müssen diese Einwanderung in unsere Systeme stoppen."

In Thüringen würden Regierung und Verwaltung von den Kommunen hochwertige Unterbringungen für Flüchtlinge verlangen, aber dafür viel zu wenig an die Städte und Gemeinden zahlen. Auch deshalb hofft die Landrätin auf die beschlossenen verschärften Asyl-Regeln. "Die Ziellinie ist klar: stärkere Kontrolle an den Außengrenzen. Wer keine Papiere hat, wer nicht bereit ist, sich ordentlich zu integrieren, der gehört hier nicht her."