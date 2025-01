Bildrechte: IMAGO/ANP

Neuwahlen und EU-Asylrechtsreform Asylprozess für queere Geflüchtete: Ein Schritt nach vorn, zwei zurück?

Hauptinhalt

12. Januar 2025, 05:00 Uhr

Noch bis Oktober 2022 gab es Fälle, in denen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge queere Menschen in Länder zurückgeschickt hat, in denen sie massiv bedroht waren, etwa nach Pakistan oder in den Iran – mit dem Verweis einfach "diskret" zu leben. Eine Praxis die Nancy Faeser per Dienstanweisung beendet hat. Auch an anderer Stelle gab es Fortschritte im Umgang mit queeren Geflüchteten. Doch all das kam vor der Reform des EU-Asylrechtes.