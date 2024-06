Rukwied stellt sich beim Deutschen Bauerntag in Cottbus zur Wiederwahl. Die Jahrestagung geht bis Donnerstag. Thema wird auch das Unterstützungspaket der Bundesregierung für die Bauern sein.

Am Dienstag hatten sich die Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP auf Entlastungsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe geeinigt. Unter anderem enthalten sind steuerliche Vorteile im Fall von witterungsbedingten Ertragsschwankungen und Maßnahmen zum Bürokratieabbau. Der Bauernpräsident kritisierte das Agrarpaket im ZDF erneut als "längst überfällig, aber Lichtjahre von dem entfernt, was wir als Landwirte an Entlastungen brauchen".