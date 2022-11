In der öffentlichen Verhandlung machte Gerichtspräsidentin Ludgera Selting deutlich, dass es bei der Abgeordnetenhauswahl eine Vielzahl von Wahlfehlern gegeben habe, die auch mandatsrelevant seien. Auch handele es sich bei den bekannten Wahlfehlern "nur um die Spitze des Eisbergs", sagte Selting. Nur eine komplette Wiederholung der Wahl könne zu einem verfassungskonformen Zustand bei der Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses führen. Sollte das Gericht am Mittwoch tatsächlich eine Wiederwahl anordnen, müssen in Berlin innerhalb von 90 Tagen Neuwahlen stattfinden. Landeswahlleiter Stephan Bröchler erklärte bereits, wahrscheinlichster Termin dafür sei der 12. Februar.

Am 26. September 2021 fanden in der Hauptstadt neben den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus auch die Bundestagswahl und die Abstimmung zu den Bezirksversammlungen statt. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Bundestag beschlossen, dass die Bundestagswahl in Berlin teilweise wiederholt werden muss. In insgesamt 431 Wahlbezirken sollen die Bürgerinnen und Bürger noch einmal abstimmen.