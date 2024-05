Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat am Donnerstag in Berlin eine neue Strategie zur Suizidprävention präsentiert. Damit will die Bundesregierung die Zahl der Suizide in Deutschland zukünftig senken. Die neue Suizidpräventionsstrategie soll Lauterbach zufolge für "zielgenauere Hilfen und Vorbeugung sorgen".