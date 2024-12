Strafjustiz Weniger beschleunigte Verfahren an mitteldeutschen Gerichten

Kurzer Rückblick: Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen. Ein Abend Ende August in Dresden. Ein 28-jähriger Deutscher, betrunken, nähert sich einem Wahlkampfstand der CDU, wirft Werbematerial auf den Boden, pöbelt, beleidigt eine Wahlkampfhelferin, zeigt den Hitlergruß. Die Justiz reagiert umgehend. Die Staatsanwaltschaft Dresden stellt beim Amtsgericht einen Antrag auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren.

In Sachsen ist der Verfahrenstyp ein schwindendes Phänomen. 2020 waren es noch rund 500 Schnellverfahren. Setzt sich das Niveau aus dem ersten Halbjahr 2024 fort, werden es Ende 2024 nicht einmal halb so viele sein. Ganz ähnlich sieht es in Thüringen aus – allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau. In den vergangenen Jahren hat es dort nie mehr als 95 Schnellverfahren gegeben. Tendenz seit 2020 sinkend. In Sachsen-Anhalt schwanken die Zahlen seit 2017 mehr. Doch auch hier geht der Trend Richtung weniger Schnellverfahren. Knapp 70 waren es im ersten Halbjahr.