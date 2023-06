Ein Bevölkerungszuwachs habe sich dabei in allen Bundesländern gezeigt. "Absolut gesehen stieg die Bevölkerungszahl im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen mit 215.000 Personen am stärksten", teilte das Bundesamt mit. Es folgen demnach Bayern mit 192.000 und Baden-Württemberg mit einem Zuwachs von 156.000 Menschen. Die westdeutschen Bundesländer verzeichneten insgesamt ein Plus von 1,4 Prozent, die ostdeutschen Länder von 1,1 Prozent.