Braunkohle Gewaltsame Auseinandersetzungen bei Räumung von Lützerath

Ein Großaufgebot der Polizei hat am Mittwochmorgen mit der Räumung des Dorfes Lützerath begonnen. Die Polizei appelliert an Eltern mit Kindern, den Ort dringend zu verlassen. Bereits am Morgen kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und Einsatzkräften.