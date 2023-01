Professor Dr. Manfred Fischedick, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie erklärt, warum die Braunkohle unter Lützerath auch an andere Stelle wichtig sei: Der Abraum, der beim Abbaggern von Lützerath entstünde, werde für den benachbarten Tagebau Garzweiler I zum Auffüllen gebraucht. Hier könne kein Restsee entstehen, da versauerungsfähiges Material ohne Kalkung in der Grube angeschüttet worden sei. Ein Restsee wäre daher nicht lebensfähig und würde sofort "versauern". Auch zur Befestigung nahegelegener Tagebau-Abbruchkanten brauche es den Abraum aus Lützerath, damit das Material nicht über weite Strecken herangekarrt werden müsste. Wissenschaftler Fischedick spinnt den Faden weiter: "Zum Erhalt von Lützerath müssten dann andere Orte im Tagebau weichen – eine Entscheidung, wenn man so will, zwischen Pest und Cholera."

Dr. Wilfried Rickels, der das Forschungszentrum Global Commons und Klimapolitik, Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel (IfW) leitet, meint: "Die CO2-Emissionen, die entstehen, wenn die Kohle unter Lützerath verstromt wird, haben keine Auswirkungen darauf, ob das 1,5-Grad Ziel erreicht wird oder nicht. Unabhängig davon, dass das Abkommen von Paris keine nationalen CO2-Budgets beinhaltet – geschweige denn vorschreibt – sind die CO2-Emissionen in der EU im Energiesektor durch den Europäischen Emissionshandel begrenzt. Vereinfacht gesagt: Genauso wie durch einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke keine CO2-Emissionen eingespart würden, würde es durch die Verstromung der Braunkohle aus Lützerath keine zusätzlichen CO2-Emissionen geben."

Prof. Dr. Michael Sterner, Leiter der Forschungsstelle Energienetze und Energiespeicher FENES an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg sagt: "Der Abbau der Braunkohle unter Lützerath ist für die technische Versorgungssicherheit und Netzstabilität nicht zwingend notwendig und in keinem Gutachten begründet, sondern marktwirtschaftlich getrieben und damit letztlich eine politische Entscheidung." Bezogen auf die DIW Studie aus dem Jahr 2021 sagt er, diese berücksichtige nicht die aktuellen Entwicklungen durch den Ukrainekrieg samt Strompreisentwicklung, Gasknappheit und Stresstest der Stromnetze. Sie gehe außerdem weniger detailliert auf die einzelnen Kraftwerksblöcke ein als das BET-Gutachten. Allerdings hätten die Autoren der DIW-Studie inzwischen aktualisierte Studien vorgelegt, die weiter zum Schluss kommen, dass der Abbau der Braunkohle unter Lützerath nicht notwendig ist.

Prof. Dr. Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und Professor für die Ökonomie und Politik des Klimawandels an der TU Berlin sagt: "Wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will, müssen Windkraft und Sonnenstrom die Kohle im Energiesystem ersetzen." Entscheidend sei hier der Emissionsdeckel der Europäischen Union, so Edenhofer. "Dieser ist gesenkt worden und darf nicht angehoben werden. Solange die Obergrenze für den Ausstoß von Treibhausgasen wirklich hart bleibt und sinkt, und der CO2-Preis wirkt, können wir vorübergehend auch mehr Kohle verfeuern." Dies führe zur Einsparung von Emissionen an anderer Stelle, unterm Strich würden also nicht zusätzliche klimaschädliche Abgase in die Atmosphäre gelangen. Eines stehe aber ganz klar fest, sagt Edenhofer: "Auch wenn Lützerath abgebaggert wird, hat die Kohle keine Zukunft."