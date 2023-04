Die Flüge der deutschen Luftwaffe in den Sudan landeten mit Zwischenstopp in Jordanien. Bildrechte: dpa

Pistorius dankte erneut den rund 1.000 Soldatinnen und Soldaten, die an dem Evakuierungseinsatz beteiligt waren. "Unsere Männer und Frauen leisteten unter Einsatz ihres Lebens, das muss man so sagen, in einem unübersichtlichen und brandgefährlichen Umfeld Außerordentliches." Ein erster Evakuierungsversuch war in der vergangenen Woche gescheitert.