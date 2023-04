Anhaltende Kämpfe Bundeswehr will Evakuierung aus dem Sudan Dienstagabend beenden

Hauptinhalt

Die Bundeswehr will am Dienstagabend die Evakuierung aus dem Sudan beenden. Wegen schwerer Kämpfe in dem nordafrikanischen Land hat die deutsche Luftwaffe bislang mehr als 500 Menschen ausgeflogen. Sie landeten zunächst in Jordanien, bevor es nach Berlin weiterging. Einige der Geretteten stammen auch aus anderen Ländern. Zuvor hatten bereits Frankreich, die Niederlande, die Briten sowie die USA diplomatisches Personal außer Landes gebracht.