Bisher sind diese Punkte in einem normalen Gesetz geregelt und könnten vom Bundestag mit einfacher Mehrheit geändert werden. Eine Aufnahme ins Grundgesetz würde das ändern – Änderungen wären dann nur noch mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit möglich. Die Diskussion über einen besseren Schutz der Justiz und insbesondere des Bundesverfassungsgerichts läuft seit Januar. Grund dafür ist die Sorge vor einer möglichen Einflussnahme der AfD. "Die traurige Erfahrung in Polen, in Ungarn und teilweise auch in Israel ist, dass Verfassungsgerichte schnell politische Angriffsziele sein können", sagte Buschmann. Es müsse gelingen, "die notwendigen Mehrheiten zu organisieren, um die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts im Grundgesetz stärker zu verankern".