In der Ampel-Koalition gibt es Überlegungen, das Bundesverfassungsgericht stärker vor möglicher Einflussnahme zu schützen. Hintergrund ist das Erstarken extremer Parteien im Bund. Die Union hat wohlwollend auf den Vorschlag reagiert.

Auch der Deutsche Richterbund (DRB) hat sich für gründlich überlegte Änderungen ausgesprochen, um Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit des Bundesverfassungsgerichts auch in politisch schwierigen Zeiten abzusichern. "Die Ampel-Koalition sollte jetzt in einem ersten Schritt Vorschläge machen, wie sich das Bundesverfassungsgericht noch besser gegen politische Durchgriffe und Blockaden absichern lässt", sagte DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn am Dienstag.