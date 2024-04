Ein 21-Jähriger in Berlin hat einen Bußgeldbescheid erhalten, weil er vor drei Jahren im Lockdown in einer Gruppe von insgesamt sechs Menschen unterwegs war. Erlaubt waren damals aber nur maximal fünf Personen. Der Fall regte den SPD-Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Bürgermeister Berlins, Michael Müller, dazu an, Straferlass bei Verstößen während der Pandemie vorzuschlagen.