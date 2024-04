Pandemie Corona-Kommission – Aufarbeitung nach Plan?

Ganz klar sind die Folgen nicht zu erkennen, wer aber aufmerksam durch Sachsen-Anhalts Innenstädte geht, der sieht leerstehende Läden, die vor der Pandemie noch geöffnet hatten. Wer schon immer knapp kalkulieren musste, für den bedeutete die Pandemie das Aus. Und auch wenn es derzeit nur noch gelegentlich Demonstrationen von Kritikern der Coronamaßnahmen gibt, so ist doch deutlich geworden, dass die Pandemie bei vielen Menschen das Misstrauen gegenüber dem staatlichen Handeln verfestigt hat.

Das sieht man übrigens auch in der Aufarbeitungs-Kommission so. Deren Vorsitzender Wilfried Kluth, ein Verfassungsrechtler der Uni Halle, sagte zum Auftakt: "Die Coronapandemie hat zu einer gewissen Traumatisierung der Gesellschaft geführt. Das wirkt bis heute nach. Und ich glaube, deswegen ist eine solche Kommission wichtig."

Dass nun jene Landesregierung, die zu großen Teilen selbst die Coronamaßnahmen auf den Weg brachte, eine Kommission zur Überprüfung ebenjener Maßnahmen beruft, lässt Platz für Interpretationen. Allerdings legte Wilfried Kluth Wert auf die Feststellung , dass die Kommission unabhängig sei, weder würden die Mitglieder bezahlt, noch stünden sie im Dienst der Landesregierung. Man hätte natürlich auch, wie in anderen Bundesländern, die Kommission im Landtag ansiedeln können.

Ministerpräsident Rainer Haseloff will aber die Parteien zunächst erstmal heraushalten: "Wir müssen Objektivität in das Thema bringen, das ja noch immer die Gesellschaft polarisiert. Wir sind eine wissenschafts-basierte Gesellschaft und danach muss Politik handeln." Hier spricht ein promovierter Physiker. Doch leider haben nicht nur die Corona-Debatten gezeigt, dass die Wissenschafts-Basis in Deutschland umstritten ist. Auch beim Streit zu Fragen des Klimawandels ist das gerade zu beobachten.