Teillegalisierung Union: Steinmeier soll Cannabis-Gesetz nicht unterzeichnen

23. März 2024, 17:08 Uhr

Der Bundesrat hat das Cannabis-Gesetz am Freitag passieren lassen. Doch die Kritik an dem Vorhaben ebbt nicht ab. Nun appelliert die Union an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, das Gesetz nicht zu unterzeichnen. Der gesundheitspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, der CDU-Politiker Tino Sorge, will so das Gesetz doch noch stoppen.