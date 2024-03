Auch die in der Landesregierung vertretene FDP zeigte sich erfreut. Der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion, Konstantin Pott, sprach im MDR von einem Umdenken in der Drogenpolitik in Deutschland, das überfällig gewesen sei. Seine Partei hätte aber eigentlich mehr erwartet: "Unser Konzept sähe vor, dass es zertifizierte Verkaufsstellen gäbe und wir bestimmte Auflagen, die jetzt im Gesetz drinstehen, so nicht reingeschrieben hätten, weil die einfach zusätzliche Bürokratie bedeuten." Pott nannte die Teil-Legalisierung einen richtigen Schritt, den man begrüße: "Jetzt müssen wir gucken, dass wir die zweite Säule auch auf den Weg bringen auf Bundesebene. Und dafür werden wir auch weiter kämpfen."