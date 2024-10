Schulden per se sind weder gut noch schlecht. Es gibt Finanzwissenschaftler, zu denen zähle ich mich auch, die die sogenannte Goldene Regel befürworten, die sagt: So wie im privaten Bereich darf auch der Staat Schulden aufnehmen für Investitionen, bei denen ein Gegenwert da ist, die länger halten und für zukünftige Generationen zur Verfügung stehen. Da hatten wir in der alten Schuldenbremse so was drinstehen. Und dann hat man sich darüber gestritten, was Investitionen sind und was nicht. [...] Und dann kam die Idee dazu, auch den Unterhaltungsaufwand in einen erweiterten Investitionsbegriff hineinzunehmen. Denn wir müssen doch nicht immer alles neu bauen, sondern wir könnten vieles von dem, was da ist, erhalten. Und ich kenne durchaus den ein oder anderen Kommunalpolitiker – und ich sage hier explizit, es ist kein Dresdner, sondern es sind eher westdeutsche Stimmen, die sagen: 'Na ja, wenn ich meine Brücke erhalten muss und da Geld hineinstecke bei Sachleistungen, dann habe ich das in meinem kommunalen Haushalt. Wenn ich die aber soweit verkommen lasse, dass die im Extremfall zusammenbricht, dann fühlt sich vielleicht auch das Land und der Bund in der Pflicht.'