Bundesverwaltungsgericht Urteil zu Corona-Beschränkungen am 22. November

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat sich erstmals mit der Rechtmäßigkeit einschneidender Kontakt- und Ausgangsverbote in der ersten Corona-Welle 2020 befasst. Bei der Verhandlung ging es um die Verhältnismäßig und damit Zulässigkeit entsprechender Maßnahmen in Sachsen und Bayern. Am 22. November will das Gericht sein Urteil verkünden.