Wer soll ausgebildet werden? Laut Leon Eckert richten sich die Schulungen der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung an zwei Gruppen. Die erste bilden die Profis aus den Gefahrenabwehrbehörden. Sie wissen bereits, wie sie im Ernstfall handeln und entscheiden müssen. Sie lernen in den Schulungen andere Organisation des Zivilschutzes kennen und können sich dann besser mit ihnen vernetzen. Zur zweiten Gruppe gehören die Menschen, die sich in allen denkbaren Ernstfällen um die Verwaltung kümmern. Wie wird ein Rathaus offengehalten, wenn vieles überflutet ist? Wie sieht ein Notfallplan aus, wenn Geflüchtete aus anderen Gemeinden und Regionen kommen? Diese Abläufe müssen Landräte, Bürgermeister und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung üben und dann auch sicher umsetzen können.

Schnell Ausbilden für den Ernstfall wäre also wichtig. Doch auf der kleinen Insel Dänholm an der Ostsee wird an der neuen Akademie noch nicht einmal gebaut. Einzig das Grundstück Hiddenseer Straße 7 steht fest, so die Stadt Stralsund auf Anfrage.