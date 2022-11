Der Umbau sorgt in der Koalition für Streit. Die SPD will für ihre Ministerien zumindest einen Ausgleich aushandeln. Künftig will der Koalitionsausschuss solche großen Umstrukturierungen in Ministerien vorher besprechen, sagte Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales (FDP). Wirtschaftsminister Sven Schulze ( CDU) ergänzte, man habe sich im Ausschuss über die Organisation generell verständigt.