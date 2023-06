Zugverkehr Bahn: 99 Prozent Pünktlichkeit wird es in Deutschland nicht geben

Regional- und Fernverkehr werden in Deutschland nie so wenig Verspätung haben wie in Japan, sagt die Deutsche Bahn. Dort sind die Züge zu 99 Prozent pünktlich. Dass die Züge in Deutschland diese Rate nicht erreichen, hängt der Bahn zufolge unter anderem damit zusammen, dass Güter-, Regional- und Fernverkehr dasselbe Schienennetz nutzen. Künftig will die Bahn eine Pünktlichkeit von 80 Prozent erreichen. Im Tarifstreit mit der EVG fordert das Unternehmen eine schnelle Einigung.