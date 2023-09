Der Grünen-Politiker kündigte am Sonntag an, dass bei einer digitalen Sondersitzung der Verkehrsminister und Ministerinnen am Donnerstag eine gemeinsame Haltung der Länder gefunden und mit dem Bund darüber gesprochen werden solle. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sei natürlich eingeladen. Eine Zu- oder Absage liege aber bisher nicht vor.