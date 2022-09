Die grüne Familienministerin Lisa Paus warnte, dass Lindners Projekt Mindereinnahmen vor allem bei Ländern und Kommunen "in zweistelliger Milliardenhöhe" bringe. Man möge doch besser "andere Hebel für zielgerichtete Unterstützung" ansetzen, etwa ein höheres Kindergeld. Im Umkehrschluss würde das heißen: Weil der Staat dann weniger Geld einnimmt, solle man lieber weiter die Steuern schleichend erhöhen und die daraus resultierenden Mehreinnahmen in "Geldgeschenke" umsetzen. Matthias Warneke, wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Steuerzahlerinstitutes hält das für den falschen Weg. Ungerechtfertigte Mehreinnahmen aus der kalten Progression dürften erst gar nicht in den Budgets eingeplant werden, dann gebe es auch keine Diskussion um vermeintliche Mindereinnahmen. Der Steuerzahlerbund schlägt daher einen "Steuertarif auf Rädern" vor. Der heißt so, weil damit der Steuertarif automatisch an die Inflation gekoppelt werden soll – ein beweglicher Tarif also.