Tatsächlich ist die Erbschaftssteuer eher kein Thema für die Mittelschicht, jedenfalls nicht für die unteren 50 Prozent der Bevölkerung, erklärt der Steuerexperte der Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Stefan Bach: "Die Hälfte der Leute erbt praktisch nichts. So 20 bis 30 Prozent der Menschen erben Vermögenswerte von 100.000 Euro und mehr. Und nur sehr wenige erben sehr viel. Und das sind dann die, die bei den engsten Angehörigen dann auch mal in die Erbschaftssteuer kommen. Denn dort haben wir ja relativ hohe Freibeträge."

Und die liegen bei 500.000 Euro für Ehe- oder Lebenspartner, bei 400.000 Euro pro Kind und 200.000 Euro für Enkelkinder. Wenn Familienvermögen auf Kinder übertragen werden, würde nur in etwa fünf bis zehn Prozent der Fälle die Erbschaftssteuer fällig, erklärt Steuerexperte Bach. Der Rest liege unterhalb der Freibeträge: "Allerdings: Durch die steigenden Immobilienpreise kommen auch in dem Bereich Steuerpflichtige zunehmend über die Freibeträge. Sie müssen dann allerdings nur relativ wenig Erbschaftssteuer zahlen auf die übersteigenden Vermögen. Da sind die Steuersätze relativ niedrig."

Besonders großen Einfluss auf die Länderfinanzen hat die Erbschaftssteuer in Mitteldeutschland jedenfalls nicht. Ihr Anteil am gesamten Steueraufkommen lag in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr bei gut 0,3 Prozent. In Sachsen-Anhalt wurde nur bei fünf Prozent aller Erbfälle in dieser Zeit überhaupt eine Erbschaftssteuer fällig.