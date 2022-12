Das eigene Haus oder die Eigentumswohnung sind der wertvollste Besitz vieler Menschen – und den wollen sie meist an ihre Kinder weitergeben. Doch das Jahressteuergesetz 2022, das am Freitag verabschiedet worden ist , ändert die Verfahren, mit denen Immobilien im Erbfall bewertet werden. "Das bedeutet im Endeffekt, dass viele Immobilien steuerlich höher bewertet werden als bisher", sagt Jörg Leine, der als Steuerexperte für das Onlineportal "Finanztip" arbeitet, zur MDR Wirtschaftsredaktion.

Bei Immobilien verfuhr man bisher allerdings so, dass für eine Eigentumswohnung auf dem Land der gleiche Steuerbetrag gezahlt werden musste wie für ein vergleichbares Objekt in der Großstadt. Das soll sich nun ändern.

In den vergangenen Jahren sind die Preise, die man durch den Verkauf von Immobilien erzielen kann vor allem in den Städten stark gestiegen. Die liegen zum Teil 40 bis 50% höher als die eigentlichen Verkehrswerte. Für eine geerbte Stadtwohnung oder gar ein Haus in der Stadt musste man also bisher genauso viel Erbschaftssteuer zahlen, wie für ein Erbe auf dem Land – konnte durch einen Verkauf aber viel höhere Preise erzielen. Dieses Ungleichgewicht soll nun austariert werden.