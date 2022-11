Damit bald auch Studierende sowie Berufsschülerinnen und Berufsschüler von der Energiepauschale profitieren können, müssen die Regierungskoalitionen der Ampel einen Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen. Einen Vorschlag für einen solchen Gesetzentwurf hat nun das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ausgearbeitet. Er soll nun innerhalb der Bundesregierung und mit den Bundesländern abgestimmt werden. Der Entwurf liegt dem MDR vor.

Nach den Plänen sollen alle Studierenden Zugang zum Energiegeld haben, die zum Stichtag 1. Dezember 2022 an einer deutschen Hochschule immatrikuliert sind und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Da das Gesetz erst zum Januar in Kraft treten soll, müssen sich Studierenden und Fachschüler aber bis zum kommenden Jahr gedulden.