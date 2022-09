So sind wohl nur dort Deals möglich, wo nicht direkt die Entlastungen für die Bürger betroffen sind. So könnten die Länder vielleicht noch einen größeren Zuschuss des Bundes für eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket oder eine Aufstockung der Regionalisierungsmittel für den Öffentlichen Nahverkehr herausschlagen.



Außerdem möchten die Länder eine Verlängerung der Hilfen für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine. Für den Winter wird mit einem erneuten Anstieg der Zahlen gerechnet und viele Kommunen sind bei der Vorhaltung von Unterkünften und Betreuungsmöglichkeiten schon in Vorleistung gegangen.



Die erste Runde für den Poker ums Geld zwischen Bund und Ländern beim Entlastungspaket ist jetzt am 28. September geplant. Schon das ist reichlich spät.