Gut schnitt Deutschland der Analyse zufolge in den Kategorie "Nachhaltig Wirtschaften, Technologien für die Kreislaufwirtschaft" ab, kam hier auf Platz eins. Bei "Innovativen Produktionstechnologien" war es Platz zwei, bei "Energietechnologien" Platz drei ab. Auch bei der Forschung und Entwicklung bekam Deutschland sehr gute Noten.

Jedoch hapere es bei der Umsetzung des Wissens in die Wirtschaft und Geschäfte, heißt es in der Auswertung. Gründe dafür seien unter anderem die ungünstige Situation bei der Fachkräftegewinnung, die nach wie vor niedrigen Wagniskapitalinvestitionen sowie eine im internationalen Vergleich geringe staatliche Förderung von betrieblichen Aktivitäten in Sachen Forschung und Entwicklung.