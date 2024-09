Bildrechte: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr

Start-up-Gipfel in Berlin Milliardenschwere Zusagen zur Finanzierung von Start-ups

17. September 2024, 19:40 Uhr

Start-ups haben in Deutschland oft Probleme, während der Wachstumsphase an Kapital zu kommen. Im Rahmen eines Start-up-Gipfels in Berlin haben Unternehmen nun eine milliardenschwere Unterstützung in Aussicht gestellt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte zuvor gefordert, man müsse "Risikoscheuheit" überwinden. Start-up-Netzwerkerin Marie-Avril Roux sagte MDR AKTUELL, die Bürokratie sei ein großes Problem für junge Unternehmen.