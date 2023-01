Der Härtefallfonds ist mit 500 Millionen Euro ausgestattet und nur für Menschen an der Armutsgrenze gedacht. Zudem steht er neben ehemaligen DDR-Bürgern auch bedürftigen Spätaussiedlern und jüdischen Kontingentflüchtlingen offen. Die Bundesregierung geht von bis zu 70.000 Anspruchsberechtigten in Ostdeutschland aus.



Bis Ende März können sich zudem die Bundesländer entscheiden, ob sie sich an dem Fonds beteiligen. Wenn dem so ist, fallen die Hilfen höher aus.